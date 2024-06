Taxe ciudate: Taxa pe numele copilului, pe trasul apei la toaletă Taxe ciudate Impozitele fac parte din viața noastra. Unele dintre cele mai comune impozite includ impozitul pe venit, impozitul pe dividende, impozitul pe proprietate și impozitul pe vanzari, printre altele. Mai multe țari percep, de asemenea, impozite pe lucruri precum moștenirea, caștigurile de capital pe termen lung și scurt, precum și accize și prime de asigurare. Insa, ați plati o taxa pe numele copilului? Sau o taxa pe numarul de ori in care trageți apa la toaleta? Euronews a adunat cateva dintre cele mai ciudate taxe din lume: Taxa pe afine Taxa pe afine este impusa in principal in statul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

