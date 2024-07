Stiri pe aceeasi tema

- Suntem pe ultima suta de metri cu procesul de recalculare a pensiilor in plata, avand in vedere ca dupa 1 septembrie ar trebui sa fie platite, conform noii formule de calcul. In acest context, șeful CNPP face anumite precizari cu privire la cine sunt romanii care vor avea pensia marita cu 700 de lei,…

- ALEGERI parlamentare de Ziua Naționala, pe 1 decembrie 2024. Cand iși voteaza romanii viitorul președinte ALEGERI parlamentare de Ziua Naționala, pe 1 decembrie 2024. Cand iși voteaza romanii viitorul președinte Liderii coaliției de guvernare au decis, joi, 4 iulie 2024, data la care se vor organiza…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca duminica va avea loc un al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor in comunele Chețani din județul Mureș și Poșaga din județul Alba, unde candidații au obținut un rezultat de egalitate. Secțiile de votare vor fi deschise pe 23 iunie, incepand cu…

- Doza de Normalitate: Cu ce ne-am ales dupa alegeri. Gogoașa de AUR dezumflata, PNL mustrat pentru aroganța și PSD peste așteptari Salut! Sunt atat de multe de spus ca nici nu știu de unde sa incep. Hai sa incepem cu vestea cea mai buna dintre toate: La AUR, s-a cam rupt plasa de siguranța și salbaticii…

- Conform datelor publicate de BEC, Partidul Social Democrat (PSD) a obținut 41,45% din mandatele de primar, in timp ce Partidul Național Liberal (PNL) a caștigat 33,48% din acestea. In ceea ce privește consiliile locale, PSD a obținut 38,55% din mandate, iar PNL 30,19%.Pana in prezent, PSD deține 1.566…

- Pentru ce tip de activitați și servicii vor trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar Sursa articolului: Romanii, obligați sa plateasca TAXE mai mari dupa alegeri Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Analistul financiar Radu Georgescu explica de ce locuințele sunt, in Romania, mai greu accesibile comparativ cu alte țari europene. Romanii platesc una dintre cele mai mari dobanzi din UE, iar in final ajung sa achite de trei ori valoarea unei proprietați imobiliare.

- Romanii care au carduri la Banca Transilvania au primit inștiințarile. Ce se intampla cu sediile din toata țara in perioada 1-6 maiUrmatoarea saptamana va fi una dificila pentru romanii care au conturi la Banca Transilvania.