Taxatoare bătută cu pumnii şi picioarele pentru că a tuşit. Agresorul a lovit-o cu putere ţipând la ea că "ucide COVIDUL" Scena s-a petrecut intr-un autobuz TPL de pe linia 2, intre stațiile Policlinica și Banca. In prima faza, barbatul nu a atacat-o decat verbal. Taxatoarea s-a indepartat de el si a mers sa verifice biletele calatorilor. Barbatul a lovit-o in spate cu picioarele, a trantit-o la pamant, dupa care a lovit-o cu pumnii in cap. “Cand autobuzul a ajuns in stație la Banca au fost deschise ușile, iar el m-a prins de maini și ma tragea afara sa ma bata mai bine. Noroc de oamenii din autobuz care m-au prins și au tras de mine sa nu ma scoata. Atunci a intervenit și un polițist care se afla in autobuz… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

