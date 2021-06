Taxarea multinaționelor: cine pierde și cine câștigă Reformele fiscale globale convenite la ședința G7 din aceasta luna stabilesc un nivel privind ratele impozitului pe profit și permit țarilor sa aplice o taxa pentru corporații acolo unde genereaza venituri. Acordul G7 este alcatuit din doi piloni: primul ar vedea companiile platind un procent din profiturile lor pe piețe unde realizeaza caștiguri mari, in […] The post Taxarea multinaționelor: cine pierde și cine caștiga first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

