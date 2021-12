TAXAREA CRIPTOMONEDELOR ÎN ROMÂNIA: INFORMAȚII DE LA ANAF Veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de moneda virtuala reprezinta venituri impozabile și le sunt aplicabile prevederile Capitolul X „Venituri din alte surse” din Titlul IV – „Impozitul pe venit” din Codul Fiscal. Persoanele care realizeaza venituri din transferul de moneda virtuala au obligația de a declara aceste venituri prin completarea si depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Datele privind veniturile realizate trebuie declarate la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a publicat o brosura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de moneda virtuala. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat recent pe site-ul institutiei “ Brosura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele…

- Broșura ANAF privind taxarea criptomonedelor. Calculul impozitului pentru veniturile din tranzicționarea monedelor virtuale Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat recent o broșura cu informații despre taxarea criptomonedelor și tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele…

- In situația in care activitatea se desfasoara cu regularitate, in mod continuu, pe cont propriu si urmarind obținerea de venituri si sunt intrunite criteriile unei activitați independente, veniturilor obținute de persoanele fizice din postarile realizate pe diferite retele de socializare si care fac…

- In situația in care activitatea se desfasoara cu regularitate, in mod continuu, pe cont propriu si urmarind obținerea de venituri si sunt intrunite criteriile unei activitați independente, veniturilor obținute de persoanele fizice din postarile realizate pe diferite retele de socializare si care fac…

- Persoanele fizice care obține venituri din conținut pe YouTube, TikTok, Instagram sau Facebook (din postari realizate pe diferite rețele de socializare) trebuie sa știe acestea sunt impozabile. Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneratie financiara),…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a elaborat și publicat Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT). Persoanele fizice care obțin venituri din vanzarea, pe platforme specializate, denumite blockchain, de conținut…

- Veniturile realizate de persoanele fizice din tranzacțiile cu criptomonede reprezinta venituri impozabile spune ANAF, într-o broșura cu privire la tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice.Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care…

- Profesorii care fac meditații, acasa, cu copiii, vor fi obligați sa se inregistreze fiscal ca persoane fizice autorizate (PFA) sau SRL, sa dețina casa de marcat și sa emita bon fiscal, anunța Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) le reamintește profesorilor…