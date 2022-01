Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe organizatii internationale, printre care ONG-ul Oxfam si un grup de filantropi milionari, au propus miercuri taxarea celor mai bogati oameni de pe planeta, care ar putea sa scoata miliarde de persoane din saracie si sa vaccineze planeta impotriva COVID-19, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19, si de aproximativ 3,5 miliarde de dolari de pe urma potentialelor achizitii suplimentare, inclusiv doze booster…

- Creșterea istorica a preturilor gazelor si problemele de aprovizionare din Europa inseamna caștiguri record pentru grupul rus Gazprom. Cel mai mare producator mondial de gaze naturale a anunțat un profit net de 581,8 miliarde ruble (7,8 miliarde de dolari), in trimestrul al treilea al acestui an, comparativ…

- Un studiu publicat marti de Institutul pentru Economia Concurentei (DICE) si Universitatea Heinrich Heine din Dusseldorf arata ca legalizarea canabisului ar putea aduce Germaniei venituri suplimentare de circa 4,7 miliarde de euro anual si ar putea crea 27.000 de locuri de munca, transmite Reuters.

- Nu am reușit, timp de 8 ani, sa dam o soluție clara investitorilor care vor aduce, prin exploatarea gazelor de la Marea Neagra, investitii de 6-7 miliarde de dolari; sper sa o dam in curand, pentru ca altfel o sa stam la coada, a declarat, a declarat Laszlo BORBELY, Consilier de Stat, Coordonatorul…

- Eric Adams, un afro-american, fost ofiter de politie si sindicalist antirasist, a fost ales primar al New York-ului, au informat marti seara canalele americane de televiziune CBS si NBC, pe baza rezultatelor preliminare, relateaza miercuri AFP, citate de Agerpres. Alesul democrat, în vârsta…

- Producatorii de medicamente Pfizer, BioNTech si Moderna vor castiga probabil, in urmatorii ani, miliarde de dolari de pe urma rapelurilor vaccinurilor impotriva COVID-19, pe o piata care ar putea rivaliza cu vanzarile anuale de 6 miliarde de dolari ale vaccinurilor pentru gripa, potrivit analistilor…

- Castigurile trimestriale ale Facebook au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, chiar daca veniturile au fost sub asteptari, iar actiunile retelei de socializare au crescut la Bursa de la New York cu peste 4%, transmit DPA si Reuters, citat de agerpres. In trimestrul trei din 2021, profitul…