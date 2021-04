Taxarea bogăției nu va funcționa, pentru că mulți o vor ocoli cumva, spune un economist premiat cu Nobel ​Taxarea bogației a revenit în discuție la nivel mondial, în contextul în care pandemia a accentuat diferențele dintre saraci și cei avuți, precum și dintre companiile foarte profitabile (chiar și în vremuri de criza) și cele care abia mai supraviețuiesc. Însa un economist premiat cu Nobel considera ca o astfel de idee nu ar avea efectul scontat pentru simplul motiv ca cei vizați vor gasi metode sa nu plateasca aceasta taxa - așa cum au facut și cu alte ocazii.



