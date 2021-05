Taxa pod Giurgiu – Ruse 2021. Este mai ieftin la bulgari Romanii care pleaca in Bulgaria in acesta vara trebuie sa știe ca taxa de pod Giurgiu-Ruse a fost majorata in acest an, modificarea de pret fiind determinata de actualizarea cursului leu – euro. Pentru un autoturism, o trecere in Bulgaria ramane 3 euro, dar soferii care platesc in lei vor achita 15 lei si nu 14 lei, taxa in prezent, scire taxapod.com. Cea mai mare scumpire este la abonamentul cu 20 de treceri pentru transportatorii de marfuri: de la 3.060 lei acum la 3.139 lei. Sa aflam deci care sunt taxele in funcție de autoturismul cu care doriți sa treceți granița. Preț taxa pod Giurgiu –… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de 900 de locuri sunt disponibile in primul centru de vaccinare anti-COVID-19 care functioneaza, incepand de ieri, 20 aprilie 2021, in mediul rural in judetul Alba, respectiv in comuna Ighiu, unde numarul celor care s-au prezentat in prima zi pentru a se imuniza cu serul Moderna a fost foarte…

- Romanii nu prea mai doresc sa se vaccineze. Potrivit datelor centralizat publicate pe platforma vaccinare-covid.gov.ro, pe listele de așteptare mai sunt inscrise 589.127 de persoane. Cei mai mulți romani au optat pentru vaccinul Pfizer, și anume 553.291. alți 27.374 de romani au optat pentru vaccinul…

- Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui si Spitalul suport COVID-19 ‘Elena Beldiman’ din Barlad nu mai au locuri disponibile in sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva pentru bolnavii infectati cu SARS-CoV-2. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Institutia Prefectului Vaslui, la aceasta…

- Un accident grav a avut loc duminica dupa-amiaza in Filipești, județul Bacau, acolo unde doua mașini s-au izbit violent, in urma impactului devastator pierzandu-și viața trei persoane, iar alte doua fiind in stare grava. Cine sunt cele trei persoane decedate Tragedie imensa in satul Filipești, acolo…

- Romanii vor sti ce vaccin este folosit in fiecare centru de vaccinare și vor putea alege si serul. Numai ca, cei care fac parte dintre oamenii inclusi in etapa a treia a campaniei de vaccinare vor avea de asteptat, prioritate avand cei din etapa intai si etapa a doua, potrivit mediafax.ro. Pe 6 aprilie…

- „Traficul intens cu prezenta unui numar mare de camioane atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, reprezinta cauza cozilor la frontiera, desi politistii de frontiera desfasoara controlul la frontiera la capacitate maxima, pe cinci artere de circulatie…

- In timp ce premierul Citu se lupta cu "teroristii" care se opun vaccinarii, romanii nu gasesc locuri in ritmul in care ar vrea sa se vaccineze. In prima zi a etapei a treia de vaccinare, pana la ora 18.00, 47.000 persoane s-au programat, iar 353.332 persoane s-au inscris pe listele de așteptare…

- Trei persoane, intre care un minor de 14 ani, au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre doua autoturisme in zona Bancilor din municipiul Galati, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului, informeaza Agerpres. Potrivit IPJ Galati, doua autoturisme, conduse de o femeie de 40…