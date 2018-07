Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 24 iulie, patronii de firme vor trebui sa plateasca o taxa si pentru apa de ploaie. Nu este o gluma, ci este o masura adoptata in Consiliul Judetean Arad, la cererea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare judetul Arad, aceeasi asociatie care a cerut si instituirea unor…

- Mai ramane putin si vom plati taxe si pentru aer. Pentru ca, dupa instituirea de nenumarate taxe si impozite, incepand de marti, 24 iulie, patronii de firme vor trebui sa plateasca o taxa si pentru… apa de ploaie. Nu este o gluma, ci este o masura adoptata in Consiliul Judetean Arad, la cererea Asociatiei…

- ARAD. Consiliul Judetean Arad va supune la vot o hotarare care vizeaza amendarea aradenilor. Initiativa nu este a institutiei judetene, ci a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad (ADI Apa-Canal). Cei de la ADI Apa-Canal solicita CJA instituirea unor sanctiuni…

- Strazile Alexandru Borza și Ceahlau se inunda la fiecare ploaie serioasa, iar proprietarii mașinilor le gasesc pline cu apa. Ploaia de joi a adus strada Alexandru Borza în starea în care poate fi vazuta în fotografia postata pe grupul Info Trafic…

- Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal a luat o masura importanta in privinta jucatorilor sub 21 de ani, in ciuda faptului ca s-a lovit de opozitia cluburilor importante din Liga Nationala. Concret, fiecare echipa va fi obligata incepand din sezonul 2018-2019...

- Viceprimarul municipiului Sebes, Adrian Bogdan, a fost prezent, alaturi de o delegatie a municipiului, la intalnirea transnationala a proiectului „Arising citizenship- A Tighter knit Europe ” care a avut loc in perioada 6-14 mai 2018 in Siderno, Italia. Proiectul „Arising citizenship- A Tighter knit…

- El a dezmintit public astfel de informatii, citand in context articolul 278 din Codul penal, care se refera la comunicarea de informatii false ("Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, cunoscand caracterul fals al acestora,…

- WhatsApp va interzice incepand cu luna mai 2018 utilizatorilor din Uniunea Europeana cu varsta sub 16 ani sa utilizeze platforma. Masura a fost luata inainte de introducerea in UE, incepand cu 25 mai, a unui regulament privind protectia generala a datelor, relateaza BBC, potrivit Mediafax. In prezent,…