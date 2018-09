Stiri pe aceeasi tema

- In județul Iași sunt inregistrați 61.000 de porci in gospodarii, iar in cele 12 ferme, inca 16.000 de porci. Ultimul focar a fost gasit la Galați. In Republica Moldova, virusul este destul de raspandit. Autoritațile au interzis trecerea frontierei cu alimente, in special cele din carne de porc. Șeful…

- INCOMPETENTA…Incepand de ieri, in urma sedintei de Consiliu Judetean, depozitul ecologic de la Rosiesti realizat in cadrul proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui” va putea primi deseuri din judetul Galati. Ne intrebam cand va functiona cu adevarat acest sistem…

- OBOSEALA SI NEATENTIE… La cativa kilometri de granita cu judetul Vaslui, in apropiere de comuna Tutova, pe DN 24 a avut loc un accident de circulatie, cu doua victime, o mama si fetita ei. Incidentul s-a petrecut intre comuna Ghidigeni si comuna Tutova, in judetul Galati, dar a fost trimisa ambulanta…

- UPDATE, ora 17:00 – Meteorologii au emis o avertizare COD GALBEN de fenomene meteo periculoase imediate, valabila pina la ora 18,00, pentru judetele Galati si Vaslui. Inn acest interval se vor semnala intensificari ale vantului ce vor lua aspect de vijelie, local averse ce vor cumula 25…30 l/mp, descarcari…

- Transporturile de animale vii prin 9 puncte de frontiera din cauza pestei Arhiva foto: Agerpres. Camioanele care transporta animale vii vor intra în România numai prin cele noua puncte de trecere a frontierei unde exista posturi de inspectie ale Autoritatii Nationale…

- LMK a fost depasit de Colegiul National “Gheorghe Rosca Codreanu” in topul primelor 100 de unitati de invatamant din Romania. CLASAMENT…Portalul admitereliceu.ro a realizat topul unitatilor de invatamant din Romania pentru anul 2018, in functie de media de admitere la liceu. Din acest clasament, cu…

- Ploile abundente de vineri seara (n.r. – 22 iunie 2018) au afectat grav judetul Galati. In zona localitatii Vames din judetul Galati, pe DN 25, circulatia rutiera s-a desfasurat cu dificultate, in urma unei ploi torentiale. Dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, apa a…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.850 locuri de munca. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.426, Prahova - 2.331, Arad -…