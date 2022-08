Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose anunța ca actuala coaliție de guvernare va introduce o taxa de solidaritate pe care o vor plati companiile din domeniul energetic. Tudose spune ca toate companiile din sistem vor plati o taxa pe profit, care va ajuta statul sa acopere cheltuielile cu compensarea facturilor.…

- Primaria municipiului Hunedoara anunta ca a luat temporar unele masuri menite sa diminueze consumul de energie electrica. Astfel, va fi redus la jumatate numarul lampilor de iluminat conectate la reteaua publica, pe arterele importante, iar iluminatul va fi intrerupt total pe timpul nopții atat la sediile…

- Dupa ce a caștigat turneul WTA 1.000 de la Toronto, Simona Halep a fost intrebata, la conferința de presa, despre fanii unguri. Gafa jurnalistei a fost imediat indreptata de jucatoare, care a corectat-o spunand „fanii romani”. La conferința de presa, o jurnalista a pus-o in incurcatura pe Simona Halep,…

- Celebrul bar DK Oyster din Mykonos a ajuns din nou in presa internaționala, la mai puțin de o saptamana dupa ce niște turiști canadieni au fost suprataxați cu aproape 600 de dolari. Restaurantul a devenit viral pentru inca un incident, de data aceasta pentru ca ar fi inșelat un cuplu din SUA. 510 USD…

- Hala Obor din Bucuresti ar putea fi inchisa pentru o perioada de pana la un an, a anunțat, vineri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), dupa ce comisarii ANPC au gasit mai multe nereguli: mizerie, cabluri neprotejate, zona cu paviment denivelat, gresie sparta sau ciobita. ANPC…

- Orasul Covasna mai are apa potabila doar pentru o zi, a anunțat compania care asigura alimentarea cu apa a zonei. In aceeași situație disperata ar mai fi alte trei localitați, care sunt alimentate cu apa din același rezervor, transmite Antena 3. Reprezentanții compania care asigura alimentarea in zona…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs la barajul hidroenergetic Hoover, cel mai cunoscut și printre cele mai inalte din SUA. Presa internaționala relateaza ca a luat foc unul dintre transformatoare. Nimeni nu a fost ranit in incendiu și nu a existat o intrerupere a energiei electrice furnizate…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…