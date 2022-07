Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile online in Romania au reprezentat aproape jumatate din totalul realizat la nivelul Europei de Est: Afaceri de peste 6 miliarde de euro Vanzarile online in Romania au reprezentat aproape jumatate din totalul realizat la nivelul Europei de Est: Afaceri de peste 6 miliarde de euro Dupa ce in perioada…

- Sorana Cirstea, a 26-a favorita de pe tabloul de simplu feminin, s-a calificat in turul 2 la Wimbledon dupa ce a trecut de Aleksandra Krunic cu 7-6, 7-6. Jucatoarea s-a declarat satisfacuta la final de rezultat. Victoria a venit dupa o zi grea, in care a ajuns la All England Club inca de la 8.00. „O…

- Doar 2 felii de paine pe zi, 7 grame de branza, 10 g de salam, 07 g de suc și 2 g de ceai. Astfel de cantitați și-ar putea permite un moldovean care traiește, astazi, dupa coșul minim de consum, in urma ultimelor scumpiri la produsele alimentare. Cel puțin așa susțin socialiștii, care cheama autoritatile…

- Banca Nationala va utiliza toate instrumentele de politica monetara si va aplica toate masurile necesare pentru a aduce intr-un termen mediu inflatia la nivelul de 5%, spune guvernatorul Octavian Armasu. Potrivit lui, in contextul economic al Republicii Moldova, acest nivel creeaza conditii optime pentru…

- Primaria Capitalei a pregatit un proiect care prevede taxarea, incepand cu anul 2023, a mașinilor care polueaza. Taxa va fi calculata in functe de tipul masinii si de cantitatea de noxe emise. De asemenea, proiectul prevede și achitarea unei taxe pentru mașinile din alte județe care tranziteaza centrul…

- In ciuda razboiului din Ucraina și a restricțiilor de calatorie inca in vigoare din cauza Covid-19, turismul global continua sa se redreseze, condus de Europa și America, fara a reveni insa la nivelurile pre-pandemie. Turiștii iși recapata acum increderea. Pleaca in vacanța, din ce in ce mai des in…

- Centrala atomica de la Cernobil revine treptat sub controlul Ucrainei, a transmis simbata, 9 aprilie, Agenția Internaționala pentru Energie Atomica. Potrivit organizației, nivelul radiațiilor este „in limite” pentru zona din jurul centralei. „Ucraina a informat astazi Agenția Internaționala pentru Energie…