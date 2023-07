Taxa pe moștenire s-ar putea tripla. Ce pregătesc guvernanții Guvernanții se gandesc sa impoziteze moștenirile de trei ori mai mult. Ministrul Finantelor, Marcel Boloș, vrea sa stranga mai mulți bani la buget in acest fel. Propunerea a fost facuta in sedinta coalitiei de guvernare de luni, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, relateaza postul de televiziune. Mai exact, dupa ce o persoana moare si lasa unele proprietati mostenitorilor sai, pentru aceste case, sa fie platit un impozit de 3%. In acest moment, daca faci succesiunea in doi ani de cand a murit persoana respectiva, nu platesti nicio taxa. Daca faci succesiunea dupa doi ani de la deces, platesti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

