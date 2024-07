Taxa pe lux Persoanele fizice și juridice din Romania care dețin cladiri rezidențiale și autoturisme de lux trebuie sa depuna pana la 30 septembrie, respectiv 31 decembrie, declarația fiscala pentru „impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare”, care este in vigoare de la 1 ianuarie, conform modificarilor aduce Codului Fiscal, noteaza Gandul. Primul termen a fost prorogat, de la cel inițial de 30 aprilie, avand in vedere ca procedura și formularul abia au fost publicate saptamana trecuta in Monitorul Oficial . Orice persoana fizica din Romania care, la data de 31 decembrie…