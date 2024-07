Taxa pe lux a intrat în vigoare. Cât costă să ai o mașină scumpă Saptamana aceasta a intrat in vigoare taxa pe lux. Șoferii care au in proprietate o mașina scumpa trebuie sa plateasca un impozit suplimentar. Iata cum se calculeaza acesta și cum se stabilește noua taxa pe lux.Guvernul a decis introducerea unui impozit special, in 2024, pentru mașinile scumpe și pentru proprietațile de lux.Astfel, o parte dintre șoferi vor fi obligați sa plateasca, timp de 5 ani, o taxa pe lux. Este vorba de un impozit special pentru vehiculele a caror valoare depașește un anumit prag.Taxa pe lux, daca ai o mașina scumpaLegea 296/2023, a intrat in vigoare și introduce in Codul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

