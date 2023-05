Stiri pe aceeasi tema

- In decembrie anul trecut, un grup parlamentar depunea in Senatul Romaniei un nou proiect de lege, ca urmare a unei inițiative guvernamentale elaborata in aceeași luna. Proiectul vizeaza eliminarea gazelor de sera și efectele acestora in zonele urbane și rurale, precizand ca, de fapt, este vorba de mobilitate…

- Soferii care circula pe drumurile nationale din Romania trebuie sa plateasca rovinieta. Este o taxa obligatorie, al carei pret se stabileste in functie de autoturism. Șoferii care circula exclusiv in oraș nu trebuie sa plateasca rovinieta. Harta camerelor fixe pentru rovinieta 2023 Județul Arad: DN7…

- Senatul a adoptat luni legea prin care diplomații sunt obligați sa știe cel puțin doua limbi straine, dintre care una sa fie engleza sau franceza. Proiectul merge la votul final in Camera Deputaților.

- Angajații romani care intra in concediu medical ar putea fi verificați, de poliție, acasa. Proiectul de lege a fost depus in Parlament de deputatul PNL Raluca Turcan, care spune ca astfel dorește sa stopeze ceea ce numește „fraude legate de concediile medicale fictive”.Unul dintre motivele care au convins-o…

- De-acum, ceea ce era numita „teoria conspirației” devine realitate in Romania. Un proiect de lege „privind mobilitatea urbana durabila” inițiat de Guvernul Nicolae Ciuca urmarește sa instituie un control total al statului asupra modului in care cetațenii se deplaseaza in orașe, ba chiar și asupra…

- Locuiești in chirie? Ei bine, afla ca exista anumite cheltuieli de la intreținere pe care nu ar trebui sa le platești tu. Acestea intra in responsabilitatea proprietarilor, insa prea puțini sunt cei care știu acest lucru. Iata de ce cheltuieli poți scapa de acum inainte. Anunța-i pe proprietari! Ce…

- Dauna totala la un autoturism se decide atunci cand valoarea reparațiilor depașește valoarea mașinii. Insa, cu banii primiți de la cele mai multe firme de asigurari pe RCA, șoferii pagubiți nu-și mai poți cumpara alta, cu aceleași caracteristici. Și asta pentru ca in softurile de calcul al prețului…

- La data de 12 februarie ora 22.45, in timp ce polițiștii SPR 9 Șcheia efectuau serviciul supraveghere și control al traficului rutier pe DJ178 de pe raza satului Ciprian Porumbescu au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism. Conducatorul autoturismului s-a conformat indicațiilor polițistului…