Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au aplicat o amenda Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din cauza marcajelor neconforme de pe DN 1B, care pot crea confuzie in randul soferilor, potrivit Agerpres.Conform Inspectoratului Judetean de Politie Prahova,…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol transmite condoleante familiilor victimelor exploziei de pe santierul Autostrazii Moldova, soldata cu moartea a patru persoane si cu ranirea altor 5, remarcand ca ” inca o data se dovedeste ca…

- Directorul general adjunct al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Gabriel Budescu, a dat asigurari ca autostrada A7 pe ruta Pașcani – Suceava – Siret este o investiție strategica și cu siguranța „va merge mai departe”. Gabriel Budescu este prezent la Suceava la o intalnire…

- La doi ani și jumatate de la incident, un șofer din Ialomița a reușit sa caștige procesul intentat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), dupa ce a suferit rani in urma unui accident cauzat de o groapa nesemnalizata pe un drum național. Accidentul rutier s-a petrecut…

- Dupa 2 ani și jumatate, un barbat din Facaeni a reușit sa demonstreze in instanța faptul ca un accident rutier in urma caruia era sa-și piarda viața ar fi fost provocat din cauza indiferenței Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de a repara drumurile pe care le are in grija.…

- Dorinel Umbrarescu, supranumit "regele asfaltului", și companiile sale cu care a caștigat contractul cu CNAIR trebuie sa finalizeze lucrarile in termen de 30 de luni, conform anunțului facut miercuri de directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian…

- Taxa pentru tranzitarea podurilor dunarene de la Fetesti – Cernavoda redevine obligatorie din aceasta noapte, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). ”Incepand de vineri, 14.07.2023, ora 00:00, achitarea peajului pentru tranzitarea podurilor dunarene de la Fetesti…

- Varianta finala de traseu pentru autostrada Ploiesti - Brasov a fost avizata marti in CTE - CNAIR, costul estimat al proiectului fiind de 5,5 miliarde de euro, fara TVA, a anuntat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe Facebook.