Taxă pe autostrada Ploiești-Brașov: nu există, dar știm cât o să ne coste Studiul de fundamentare al autostrazii Ploiești-Brașov a fost finalizat abia la sfarșitul lui august. Deja știm ce taxe vor trebui sa suporte șoferii. Autostrada va fi realizata in parteneriat public-privat și potrivit studiului preliminar aprobat de Guvern, șoferii vor plati 6,3 euro pe suta de kilometri. In ceea ce privește autoturismele grele, acestea vor fi taxate cu […] The post Taxa pe autostrada Ploiești-Brașov: nu exista, dar știm cat o sa ne coste appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea autostrada Ploiesti - Brasov, care va fi realizata in parteneriat public-privat (PPP) aduce pentru soferi o serie de taxe de acces, de la 6,3 euro pe suta de kilometri pentru autoturisme, la 12,6 euro pentru autocare, potrivit unui document...

- Potrivit studiului preliminar aprobat de Guvern si publicat in Monitorul Oficial, soferii de autoturisme vor plati 6,3 euro pe suta de kilometri, vehiculele grele vor fi taxate cu 8,8 euro pe suta de kilometri, iar in cazul autocarelor, taxa va fi de 12,6 euro/100 km. Acestea sunt tarifele initiale…

- Guvernul Romaniei a adoptat, miercuri, un studiu de fundamentare al Comisiei de Prognoza in baza caruia ar urma sa se construiasca, in parteneriat public-privat, Autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov. Potrivit documentului, soseaua lunga de 106 kilometri va fi o adevarata opera de infrastructura, urmand…

- Lucrari de inlocuire a glisierelor si de colectare a nisipului se desfasoara miercuri pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, fiind impuse restrictii. Soferii sunt sfatuiti sa reduca viteza.

- Soferii care se deplaseaza duminica pe Autostrada A2 trebuie sa se inarmeze cu rabdare. Pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de mers catre Capitala. Pe celalalt sens, nu sunt semnalate probleme deosebite de fluenta, traficul fiind normal.Totodata, o…

- Pompierii intervin in aceste momente pe Autostrada A4 pentru a lichida un incendiu ce se manifesta la o autoutilitara. Potrivit informatiilor, vehiculul se afla intre localitatile Murfatlar si Ovidiu.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita in urma evenimentului.Soferii care circula pe A4 trebuie…

- Pompierii se deplaseaza in aceste momente pe Autostrada A2 pentru lichidarea unui incendiu de miriste.Flacarile au cuprins miristea din apropierea autostrazii. Soferii trebuie sa fie atenti deoarece fumul dens se indreapta spre autostrada. ...

- Circulatia va fi oprita, in noaptea de vineri spre sambata, pe Autostrada A1, in intervalul 22.00 – 7.00, la Lancram, judetul Alba, pentru lucrari de reparatii si asfaltare in sensul giratoriu. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca celelalte iesiri de pe autostrada. Centrul nfotrafic din…