Taxa pe afacerile in energie: 606 mil. lei colectate in 2019

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a colectat pana in prezent 606 milioane de lei din contributia de 2% din cifra de afaceri a companiilor energetice, instituita prin OUG 114/2018, a declarat, miercuri, presedintele institutiei, Dumitru Chirita. El a participat la sedinta comisiilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) nu a primit documentele necesare de la Primaria Bucuresti pentru a acorda Termoenergetica licenta de furnizare, a declarat vineri presedintele ANRE, Dumitru Chirita, care subliniaza ca trebuie parcursa o procedura la Primarie, potrivit…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) nu a primit inca decizia Consiliului General al Municipiului Bucuresti, astfel incat sa acorde companiei Termoenergetica licenta de furnizare a energiei termice, in locul RADET, a declarat, vineri, presedintele ANRE, Dumitru Chirita, intr-o…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va ridica licentele de productie a energiei pentru 1.100 de MW, centrale care figureaza in datele oficiale, dar care fizic nu mai exista, a anuntat vineri presedintele Dumitru Chirita, informeaza News.ro.Citește și: Bancile…

- ANRE a declanșat controale la producatorii de energie electrica, cu scopul de a vedea diferența dintre puterea instalata și cea disponibila a declarat, luni, președintele autoritații, Dumitru Chirița, la o conferința de profil, potrivit Mediafax.“Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a elaborat un proiect de ordin prin care populația va mai primi gaze naturale la preț redus doar pana la 31 martie 2020, in contextul in care Comisia Europeana a cerut eliminarea plafonarii prețurilor. Reamintim, plafonarea prețului la gazele de…