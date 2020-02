Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca a ajuns la limita rabdarii cu atacurile din partea opoziției pe tema vinietei Oxigen. Firea a explicat ca se gandește inclusiv la organizarea unui referendum in Capitala, pentru ca cetațenii sa decida care sunt cele mai bune masuri in lupta cu poluarea.Citește…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, si primarul general Gabriela Firea au avut, marti seara, un schimb de replici dur cu privire la poluarea din Capitala, cel dintai reprosandu-i ca Primaria Generala nu a luat masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului. „Mutati-va din Bucuresti, daca nu va place in…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a avut un schimb dereplici cu ministrul Mediului pe tema poluarii din Capitala. Edilul l-aindemnat pe Costel Alexe sa se mute ”daca nu va place in București”. Firea a spus ca Primaria Capitalei a luat masuri pentru imbunatațireacalitații aerului dupa ce ministrul Mediului,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis joi ca Guvernul Ludovic Orban trateaza Bucureștiul 'ca pe ruda straina si demna de blamat', dupa ce in ultimele saptamani edilul a avut mai multe schimburi de replici cu premierul.„Si in 2020, in ciuda vitregiei guvernului, care trateaza Capitala…

- In primavara anului viitor, bucurestenii vor putea circula pe Podul Ciurel, prima etapa a proiectului "Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii" apropiindu-se de final, a anuntat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

- "Oxigen pentru Bucuresti" Foto: Marcela Petcu Primaria Capitalei a amânat pâna în luna martie a anului viitor aplicarea taxei de poluare, cunoscuta si ca "vinieta Oxigen". Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste ca în ianuarie si…

- Primarul Capitalei s-a razgandit! Va introduce taxa pentru poluare din martie, nu de la inceputul anului. Argumentul a fost acela de a le acorda bucureștenilor mai mult timp sa se informeze despre programul "Oxigen".

- "Premierul Ludovic Orban este o calamitate in materie de administratie publica. Il provoc la o dezbatere, sa vorbeasca de Bucuresti pentru ca a fost viceprimar, insa e o adevarata calamitate. Licitatia pentru construirea Salii Polivalente s-a organizat in 2014. Nu eu am organizat aceasta licitatie.…