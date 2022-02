TAXA lui Câciu, un nou motiv de ceartă în Coaliție Ministrul finanțelor, Adrian Caciu, face planuri pentru introducerea unor noi taxe. Deși nu spune clar, Adrian Caciu lasa de ințeles ca vizați de modificarea sistemului de impozitare ar putea fi romanii care caștiga mai bine și cei care dețin mai multe apartamente sau mașini. Ministrul a starnit un val de reactii in lumea politica dupa ce a vorbit, intr-un interviu la Hotnews, despre necesitatea introducerii unor taxe pe lux, o idee pe care social-democrații o mai adusesera in discuție in toamna, la negocierile cu PNL pentru formarea coaliției de guvernare, și cu care liberalii n-au fost de acord.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, miercuri, intr-un interviu acordat Hotnews, intenția de a schimba Codul fiscal de la jumatatea anului, in ideea de a intra in vigoare din 2023. Ministrul a spus ca, pe zona de taxare a proprietatilor, este posibil ca persoanele fizice care au mai multe…

- Ideea unei supraimpozitari persoanelor care au mai multe bunuri, lansata de ministrul Finanțelor, Adrin Caciu, a provocat noi tensiuni in coaliția de guvernarea PSD-PNL. Intr-un interviu pentru TVR, Florin Cițu a spus ca ideea „ii amintește de comunism” și respinge o astfel de masura cat PNL e la guvernare,…

- “Eu imi aduc aminte, din pacate, vremea comunismului, cand cam asta era: o masina, o familie si atunci greu, stateai cinci ani de zile sa-ti iei o masina. Cam asa suna si asta. Pentru Partidul National Liberal – si o spun asta ca o linie rosie – proprietatea privata e sfanta. Oamenii care muncesc, oamenii…

- Președintele PSD a declarat luni, 31 ianuarie, ca nu este de acord cu introducerea certificatului verde la locul de munca, iar masura ar fi una „cam tardiva”, relateaza Agerpres.Declarația liderului social-democrat vine in contextul in care secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare…

- Am incheiat anul 2021 cu un deficit bugetar de 6,7% din PIB si ne-ar fi placut sa fie de 5%, dar asa nu plateam salariile si pensiile, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. “Am redus deficitul in 2021, am incheiat anul cu un deficit de 6,7%. Dansul (presedintele…

- Aflat la Alba Iulia, Florin Cițu a fost solicitat sa comenteze afirmatia ministrului PSD al Finantelor, Adrian Caciu, potrivit caruia "trebuie sa recunoaștem esecul liberalizarii pietei de energie". Liderul PNL a afirmat ca nu poate fi de acord cu o astfel de ideea."Niciodata liberalizarea nu este un…

- CRIZA energetica. Florin Cițu, la Alba Iulia: „Nu liberalizarea pietei este de vina” CRIZA energetica. Florin Cițu, la Alba Iulia: „Nu liberalizarea pietei este de vina” Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Florin Citu, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca este o „tampenie” sa se spuna ca…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, considera, intr-o postare pe Facebook , „ridicol și iresponsabil” spectacolul oferit de cele trei partide din coaliția PSD – PNL – UDMR pentru formarea unui nou guvern. „Ridicol și iresponsabil acest spectacol oferit de alianța PSD-PNL-UDMR. Trei partide care-și oglindesc…