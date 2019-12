Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor, care a publicat marti raspunsurile, a trimis intrebarile companiilor in cadrul unei investigatii antitrust impotriva celor patru companii, care formeaza obiectul unei lungi liste de investigatii antitrust. Companiile, care mult timp au fost un simbol al dinamismului…

- Dupa Franta, o noua tara din Uniunea Europeana, Cehia anunta ca va impune o taxa anuala suplimentara de 7% pe venit gigatilor IT care au venituri globale de peste 830 de milioane de dolari si de peste 4,3 milioane de dolari la nivel local.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Guvernul ceh a aprobat un plan care prevede taxarea gigantilor din domeniul Internetului precum Google, Amazon, Facebook si Apple, transmite AP potrivit Agerpres Urmand exemplul Frantei si al altor state, autoritatile de la Praga vor impune o taxa anuala de 7% pe veniturile realizate de companiile…

- Costa, care este si guvernatorul Bancii Centrale a Portugaliei, a declarat la o conferinta organizata la Lisabona ca autoritatile de supervizare financiara, cum ar fi bancile centrale, trebuie de asemenea sa se adapteze la noile instrumente pentru a face fata "noii realitati" a tehnologiei financiare…

- Serviciul de filme online Netflix a fost acuzat oficial de evaziune fiscala de catre procurorii italieni, aceștia afirmand ca societatea americana nu iși platește corect taxele. Procurorii din Milan susțin ca Netflix ar trebui sa plateasca taxe in Italia, chiar daca nu are o prezența fizica in peninsula.…

- Compania a anuntat noi reguli care se vor aplica de luna viitoare in Franta, conform unei legi adoptate in vara de parlamentul francez si care transpune in legislatia franceza o directiva europeana privind drepturile de autor. Franta este prima tara europeana care aplicata aceasta directiva, adoptata…

- Facebook a platit sute de subcontractori pentru a transcrie extrase sonore ale conversatiilor anumitor utilizatori, a dezvaluit marti agentia Bloomberg, desi cea mai mare retea de socializare din lume a negat multa vreme ca a actionat in acest fel pentru a-si calibra mai bine reclama sau paginile de…