Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Ritivoiu, prefectul județului Timiș, spune ca dupa ce a analizat activitatea instituției a identificat o serie de disfuncționalitați. Pentru unele probleme, prefectul spune ca sunt și soluții. Ce schimbari au fost implementate de-a lungul ultimei saptamani.

- Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a fost in vizita, alaturi de reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Timis, in mai multe scoli din Timisoara, pentru a verifica daca este incalzire. Ritivoiu a anuntat ca va solicita Colterm sa faca o informare cu privire la motivele pentru care e frig in…

- Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a declarat, miercuri, ca va solicita companiei locale de termoficare Colterm, aflata in insolventa, o informare privind motivele pentru care in scoli continua sa fie frig, in prezent peste 10.

- Prefectul de Timiș cere explicații despre situația școlilor unde elevii au fost nevoiți sa treaca in online din cauza frigului. “Peste zece mii de elevi din Timișoara sunt obligați sa faca școala online din cauza frigului din clase! 19 unitați de invațamant (6 gradinițe, 5 școli gimnaziale și 8…

- Ritivoiu precizeaza ca acest serviciu medical este sufocat de numarul mare de solicitari venite de la populatie, pentru testarea la domiciliu.De asemenea, prefectul va solicita, in cursul zilei, tuturor institutiilor deconcentrate aflate in coordonarea directa a Prefecturii sa prezinte in scris numarul…

- Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a anuntat ca Serviciul de Ambulanta Timis este "sufocat" din cauza numarului mare de solicitari pentru testarea COVID-19, astfel ca isi va pune la dispozitie, in perioada urmatoare, masina de serviciu pentru deplasarea personalului medical, potrivit news.ro.…

- Ore de educație rutiera in școli și cursuri de conducere defensiva pentru soferi. Propuneri pentru reducerea accidentelor grave Scolile de conducere defensiva solicita ca autoritatile din Romania sa construiasca o strategie de educatie rutiera si conducere defensiva. Amintesc ca tara noastra este pe…

- ADVERTORIAL. Aniversare importanta pentru grupul timișorean Blitz. Una dintre cele mai vechi firme postdecembriste din oraș, Blitz a implinit anul acesta 30 ani. Pentru a marca momentul, reprezentanții societații anunța reduceri de pana la 30%, campanie valabila in luna cadourilor.