- Marcel Ciolacu a afirmat, la finalul celor doua intalniri a liderilor PSD, ca partidul pe care il conduce iși dorește o guvernare eficienta, iar din acest punct de vedere este necesara o evaluare a miniștrilor din coaliție.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, cere liberalilor sa decida daca vor coaliție și la nivel local: „Și din 2024 putem continua acest format de coaliție, dar trebuie sa ne hotaram".

- Liderul social-democrat considera ca in Romania e necesara o taxa de solidaritate pentru tot ceea ce inseamna averi acumulate pe fondul crizelor din ultimii doi ani. Marcel Ciolacu a transmis un mesaj pe acest subiect, joi, prin intermediul unei rețele de socializare. „Taxarea bogației și a companiilor…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ar fi avut luni o intrevedere la sediul Guvernului cu premierul Nicolae Ciuca, pe tema "taxei de solidaritate" pe care urmeaza sa o plateasca anumite companii, spun surse politice.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, despre scenariul unei candidaturi la prezidentiale in Romania a Maiei Sandu, ca este unul dintre sustinatorii unificarii Romaniei Mari, dar „una e ceea ce ne dorim si alta e realitatea”. „Vreau sa va reamintesc ca si in 2024 sunt alegeri si pentru functia…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, 25 noiembrie 2021: „Are loc prima sedinta a Guvernului Romaniei, dupa o perioada de criza politica”.Marcel Ciolacu, președintele PSD, 28 noiembrie 2022: „Aceasta mare coalitie de guvernare - mai nou, a lu' Nicu și Marcel - a fost formata tocmai pentru a livra acele…

- Transformata de actuala putere, sub sceptrul lui Klaus cel puturos, in gropa de gunoi a Europei, Romania (dreapta, educata si curata!) miroase groaznic a ciuma rosie, a lepra galbena si a verde de Budapesta. La fel ca in anul 2000, Partidul Social Democrat poate castiga toate alegerile din 2024 doar…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Romania TV, ca pensiile nu pot crește diferențiat, astfel ca punctul de pensie va crește pentru toata lumea cu același procent, urmand ca pensiile mici sa primeasca un ajutor suplimentar.