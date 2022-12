Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de punere in aplicare a e-Transport (Radarul marfurilor) a fost publicata in Monitorul oficial. Reamintim, de asemenea, ca de la 1 ianuarie 2023 se vor da amenzi de pana la 100.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor.

- Consiliul Județean Vrancea invita vrancenii sa participe sambata și duminica la evenimentul „La Crang, de Craciun”. Manifestarea se desfașoara in perioada 10 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023 in aria naturala Crang Petrești. Practic, in perioada sarbatorilor de iarna, Crangul Petrești a devenit un taram…

- Ordonanța trenuleț a fost publicata in Monitorul oficial, ea conține mai multe masuri, precum faptul ca se maresc pensiile, ingheața punctul de amenda, cresc salariile bugetarilor și multe altele.

- Salariul minim in 2023 este de 3.000 de lei, brut, conform unei Hotarari publicate in Monitorul oficial. De precizat ca s-a publicat și Ordonanța Trenuleț, care reglementeaza un alt lucru vizavi de salariul minim: 200 de lei nu vor fi taxați. De asemenea, Ordonanța crește și salariul minim in construcții…

- Lista taxelor care cresc de la anul viitor, din 2023, apare in Monitorul oficial. Printre acestea apare si taxa pe soare, desi ministrul Energiei, Virgil Popescu, ne asigura recent ca ea nu va fi aplicata.Totusi, taxa apare in Monitorul oficial, astfel ca a intrat deja in vigoare, si nu este singura…

- Organizatorii de jocuri de noroc trebuie sa identifice persoanele care intra in incinta locațiilor in care se organizeaza jocuri de noroc și vor ține evidența, in format electronic, a datelor de identificare ale acestora, potrivit unei legi promulgate de Klaus Iohannis și publicata in Monitorul oficial.

- Pentru pensionarul cu 14.000 de lei altfel se vede lumea. El pierde doar cateva zile de cazare in Maldive, prin cresterea inflatiei Inflatia este unul dintre cele mai parsive fenomene economice. De cele mai multe ori debuteaza cu o usoara crestere a preturilor, care la prima vedere nu pare deranjata…

- E sambata și e o zi splendida de octombrie la Focșani, orașul cel mai calduros din țara, la aceasa ora, dupa cum au anunțat meteorologii. Mai mulți producatori vranceni sunt prezenți in aceste zile in Piața Moldovei, cu o varietate de produse ca la mama acasa. Cei care sunt in trecere prin zona sunt…