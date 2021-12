Taxa de solidaritate a fost amânată! Liberalii nu sunt de acord cu ea Premierul Nicolae Ciuca spune ca „anul acesta” nu va fi introdusa taxa de solidaritate de 1% din cifra de afaceri pentru companiile care au o cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Pe de alta parte, Ciuca spune ca o prima forma a bugetului va fi gata luni și ca va fi adoptat de Parlament pana la Craciun. „Exact ceea ce am asumat in programul de guvernare. Anul acesta nu vom avea aceasta taxa”, a spus Nicolae Ciuca, raspunzand la intrebarile jurnaliștilor. Taxa este susținita de UDMR și de PSD, dar liberalii nu sunt de acord cu introducerea ei. El a anunțat ca o prima forma a bugetului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

