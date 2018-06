Taxa de salubrizare din Sectorul 4 a generat o crestere de 47% a schimbarilor de sediu

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul operațiunilor de schimbare a sediului social in cazul societaților cu raspundere limitata, respectiv schimbare a sediului profesional in cazul persoanelor fizice autorizate, din Sectorul 4 al Municipiului București in alte sectoare sau județe din Romania a crescut cu aproximativ 47% in perioada…

- Sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din urma cu cateva zile a confirmat un adevar trist, pe care cu totii il banuiam: primarul pesedist Gabriel Mutu a reusit contra-performanta de a pregati documentatiile pentru doar 16 blocuri din sectorul 6, care ar urma sa intre in programul de…

- Chiar daca sunt inca multe zone in oraș unde gunoaiele zac neridicate de operatorul de salubrizare menajera, Municipalitatea incearca sa-i mobilizeze pe aradeni sa incheie contracte cu Retim. Concret, va mari valoarea taxei speciale pe care cetațenii care nu au incheiate contracte pentru ridicarea deșeurilor…

- Ca urmare a comunicarii rezultatului procedurii de atribuire a contractului Proiectare și Execuție Autostrada de Centura București, km 0+000 – km 100+900, – Lotul 2: Km 69+000 – Km 85+300 aferent Centura Sud, in data de 08.05 2017, compania Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS a fost desemnata…

- Primaria Capitalei, in colaborarea cu un ONG, propune, printr-un proiect pilot care va fi supus votului in urmatoarea sedinta a CGMB, sa acorde transport gratuit, in regim de taxi, persoanelor cu dizabilitati motorii. "Abilitaxi" cum este numit proiectul pilot initiat de Primaria Municipiului…

- "Abilitaxi" cum este numit proiectul pilot initiat de Primaria Municipiului Bucuresti va functiona cu patru masini speciale, amenajate pentru persoanele cu dizabilitati motorii. Persoanele care vor beneficia de acest mijloc de transport vor fi nevoite sa faca programare cu cel putin 48 de ore inainte.…

- "Podul Constanta se poate prabusi oricand! SNCF CFR S.A., Primaria Generala a Municipiului Bucuresti si Primaria Sectorului 1 ignora cu buna-stiinta pericolul public pe care il prezinta podul Constanta. Zeci de mii de oameni isi risca viata zilnic folosind podul Constanta, atat rutier cat si feroviar.…

- Principalul suspect in cazul de agresiune produs sambata dupa-amiaza intr-un mijloc de transport in comun, in Sectorul 6 al Capitalei, a fost retinut pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice, portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, au anuntat reprezentantii…