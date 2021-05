Taxă de pod Fetești. Preț și modalități de plată Daca te-ai hotarat sa pleci la mare in acest weekend, nu uita sa platești taxa de pod de la Fetești. Exista mai multe modalitați de plata accesibile oricui. Taxa de pod Fetești poate fi platita la trecere, dar și prin SMS, la benzinarii și chiar online. Pentru unii, plata prin SMS este cea mai ușoara. Tot ce trebuie sa faci este sa trimiți un mesaj SMS la 7577, indiferent de operatorul la care ești. Mesajul trebuie sa conțina numarul de inmatriculare și categoria autovehiculului. Astfel, taxa este calculata in funcție de tipul autovehiculului. Dupa SMS-ul trimis inițial, vei primi inapoi un alt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

