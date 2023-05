Stiri pe aceeasi tema

- Taxa de pod de la Fetesti va fi suspendata in mod sigur de la 1 iunie pe o perioada sper cat mai scurta, pana cand se vor termina lucrarile de reabilitare a podului, pe bratul Borcea, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

