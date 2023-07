Taxa de pod de la Feteşti va fi reintrodusă. Câţi bani a pierdut statul pe perioada lucrărilor Vom plati din nou taxa de pod, probabil de la sfarsitul saptamanii. Taxa a fost suspendata din cauza reparatiilor la podul peste bratul Borcea. De la 1 iunie s-a circulat pe o singura banda pe sens. Santierul s-a terminat, iar acum se circula normal. Podul a fost reparat prima data dupa 38 de ani, iar in timpul lucrarilor statul a pierdut 20 de milioane de lei pentru ca nu a incasat taxa de trecere. Procesul de reabilitare a inceput in luna februarie, dar pentru ca au aparut probleme neprevazute la structura de rezistenta, aceste lucrari au fost prelungite. Asa s-a ajuns in situatia in care minivacantele… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

