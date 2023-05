Stiri pe aceeasi tema

- „Este oficial, de la 1 iunie intra in vigoare suspendarea taxelor de pod peste Dunare, intre Fetești și Cernavoda.Astazi a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei ordinul prin care se suspenda aplicarea tarifului de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunare intre Fetești și Cernavoda pentru…

- Calendarul pentru inscrierea la clasa pregatitoare 2023 a fost modificat. Anunțul facut de Ministerul Educației Ministerul Educației a anunțat vineri, 26 mai, ca Ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului inscrierii in invațamantul primar 2023 – 2024 a fost trimis spre publicare in Monitorul…

- In urma cu puțin timp, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca lucrarile de reabilitare la podul peste brațul Borcea, de pe Autostrada A2, vor continua și in perioada verii. Adica atunci cand sute de mii de turiști vor merge catre litoral. Pe perioada lucrarilor, taxa de pod de la Fetești…

- Taxa de pod de la Fetesti va fi suspendata in mod sigur de la 1 iunie pe o perioada sper cat mai scurta, pana cand se vor termina lucrarile de reabilitare a podului, pe bratul Borcea, a declarat, marti, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului. Potrivit…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va comunica public momentul si perioada in care achitarea taxei de pod de la Fetesti va fi suspendata, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.Institutia a venit cu aceasta precizare dupa ce ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…

- Vești bune pentru toți cei care au drum spre mare in aceasta perioada! Incepand de la 1 iunie 2023 șoferii nu vor mai plati taxa de pod de la Fetesti. Anuntul a fost facut ieri de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Despre ce perioada este vorba.

- Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta ca doreste suspendarea acestei taxe deoarece circulatia in zona respectiva va crea un disconfort. “Impreuna cu domnul Pistol, avand totusi o perioada in care intram in zona estivala, avand in vedere ca exista aceste…

- Miercuri, Agentia de Mediu a emis un ordin referitor la stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului in obiectivele acvatice piscicole naturale in anul curent, transmite MOLDPRES . Astfel, potrivit documentului, din 10 aprilie și pana la 30 iunie, se declara perioada de prohibiție a…