- Oameni de afaceri din 15 state, care reprezinta diferite sectoare ale economiei, participa astazi la Chișinau la un Forum internațional economico-investițional. Printre țarile reprezentate la Forum se numara Republica Moldova, Italia, Romania, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Bulgaria, Ungaria, Austria,…

- Comisia Europeana isi propune o reforma ampla pentru o guvernare economica solida la nivelul UE. Bruxelles-ul a prezentat, in acest sens, propunerile sale legislative privind reglementari pentru sustenabilitatea datoriilor suverane si pentru actiuni de stimulare a unei cresteri economice solide in toate…

- Fabrica de vagoane din Caracal reprezinta un model de succes pentru investițiile cu capital extern in economia romaneasca! In urma cu 6 ani, fabrica a fost cumparata integral de o corporație americana, unul dintre cei mai importanți producatori internaționali de vagoane și boghiuri de marfa. Prezent…

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 23 - 26 martie, targul cu tematica home&deco TotulPentruCasaTa2023, un eveniment care prezinta atat evolutia sectorului home & deco, cat si trendurile anului in aceasta industrie.Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii, din 14 tari (Austria, Bulgaria,…

- Pretul oualor in Uniunea Europeana era, in medie, cu 30% mai mare in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022, o crestere usor peste media europeana fiind inregistrata in Romania, unde ouale erau cu 33,7% mai scumpe, arata datele publicate vineri de Eurostat. Comparativ, in luna ianuarie…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit opt ministre și secretare pentru afaceri europene din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Liechtenstein, Lituania, Suedia și Romania. Oficialele sint parte a Consiliului afaceri generale al UE (CAG), transmite moldpres cu referire la Directia…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu un grup de ministre și secretare de stat din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Liechtenstein, Lituania, Romania, Suedia și Ungaria.