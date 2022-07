Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea este principala sursa de știri pentru cetațenii UE, urmata de paltformele online de știri, radioul și rețelele sociale, arata un sondaj Eurobarometru. In Romania, TV-ul are o pondere mai mare decat media UE, la fel și platformele online și rețelele sociale, dar presa scrisa are o importanța…

- Indepartarea restricțiilor de circulație legate de criza din domeniul sanatații publice din anii trecuți determina foarte mulți oameni sa inceapa din nou sa petreaca mai mult timp offline, sa caute divertismentul din afara locuinței și sa calatoreasca mai des. Totuși, inflația ridicata și temerile cu…

- Lungmetrajul ''Elvis'' a ajuns in fruntea box office-ului nord-american dupa lansarea sa in cinematografele din Statele Unite si Canada, cu incasari de 30,5 milioane de dolari. Filmul se afla la egalitate cu „Top Gun: Maverick'', care continua sa obtina incasari record, dupa ce a vandut, de asemenea,…

- Dupa atacul Forțelor Armate ale Ucrainei asupra platformelor de foraj Chernomorneftegaz, rușii au inceput o evacuare de urgența a personalului de pe toate platformele din Marea Neagra. In timpul atacului ucrainean de luni, pe platforma erau 14 persoane, dintre care cinci au fost salvate, iar soarta…

- Avocatul Toni Bobe, din cadrul Baroului Constanta, este invitatul emisiunii ZIUA LIVE de miercuri, 25 mai. Pe parcursul emisiunii, avocatul ne vorbeste despre implicatiile Regulamentului General de Protectie a Datelor in viata de zi cu zi. Totodata, acesta pune in discutie si prevederile ANSPDCP potrivit…

- Un renumit procuror paraguayan care a luptat impotriva crimei organizate in țara sa natala, a fost impușcat mortal in timp ce se afla in luna de miere in Columbia, potrivit BBC. Marcelo Pecci se afla impreuna cu soția sa pe o plaja de pe idilica insula turistica Baru cand a fost ucis de doi barbați…

- TOP 7 filme cu cel mai mare buget din istoria cinematografiei. De-a lungul anilor, au fost investite sute de milioane de dolari pentru producția unora dintre cele mai apreciate filme. Iata 7 filme cu cel mai mare buget din istoria cinematografiei, prezentate de historia.ro . TOP 7 filme cu cel mai mare…

- Uniunea Europeana a aprobat legislația privind controlul conținutului on-line. Platformele de socializare risca amenzi de pana la 6% din cifra globala de afaceri daca nu iau masuri de limitare a raspandirii informațiilor false, a clickbaitului și a propagandei de razboi. Negocierile intre statele membre…