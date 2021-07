Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de la Apele Romane sunt pregatite pentru interventie si pentru colaborarea cu celelalte echipe din subordinea Ministerului de Interne, iar in momentul de fata nu sunt probleme pe liniile de aparare, cu exceptia catorva situatii in judetele Vrancea si Covasna, in urma inundatiilor provocate…

- Cei care incearca sa vanda voucherele primite prin programul Rabla pentru electrocasnice vor fi sanctionati, pentru ca vanzarea este ilegala, a declarat duminica la Prima Tv ministrul Mediului, Tanczos Barna.

- Primarul general, Nicusor Dan, si ministrul Mediului, Tanczos Barna, participa, joi, la un eveniment pentru a marca Ziua Mondiala a Bicicletei. Cei doi au mers pe bicicleta, in zona Parcului Herastrau, fiind asteptat si presedintele Klaus Iohannis. ”Pistele de biciclete trebuie facute pe zeci…

- Datele CDC au aratat un total de 10.262 de infecții descoperite la vaccinați din 46 de state și teritorii americane. Aproximativ 101 milioane de oameni au fost complet vaccinați pana la data sfarșitul lunii aprilie. Dintre aceste cazuri, 6.466 (63 %) din infecțiile descoperite au aparut la femei, iar…

- Peste 100.000 de oameni s-au inscris pana acum in prima etapa a programului ‘Rabla’ pentru electrocasnice, a anuntat astazi ministrul Mediului, Tanczos Barna. Tanczos Barna: A pornit bine, sa se termine cu bine. Lucrul cel mai important pentru rablele electrocasnice este ca sistemul informatic este…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat joi seara la Digi24 ca va interzice prin ordin ca impușcarea animalelor din categoria speciilor protejate, precum ursul și lupul, sa fie facuta doar de catre membrii asociațiilor de vanatoare, și nu de catre alți vanatori din exteriorul acestora.De asemenea,…

- Programul Rabla incepe de azi, 26 aprilie, a anunțat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. Bugetul Administratiei Fondului de Mediu a fost prezentat in sedinta de Guvern din 21 aprilie. „In sedinta de Guvern de astazi, 21 aprilie 2021, vom prezenta bugetul Administratiei Fondului de…

- Programul Rabla incepe luni, 26 aprilie, a anunțat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. Editia din acest an a programului „Rabla Clasic” va avea un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decat in 2020, ceea ce va permite achizitionarea a peste 55.000…