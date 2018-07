Stiri pe aceeasi tema

- Presedinte ANAF are trermen pana luni, la ora 9:00, sa redacteze un ordin care sa debirocratizeze si sa simplifice recuperarea taxei auto catre beneficiari, anunta ministrul de Finante, Eugen Teodorovici.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca ANAF va recupera suma incasata drept chirie, in urma unui imobil pe care președintele Klaus Iohannis la pierdut in instanța. „Chiar acum doua zile i-am cerut sa-mi prezinte o astfel de situație Este obligația domnului Mișa Ionuț de a face…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca vrea sa actualizeze in mod transparent cele doua Coduri Fiscale, avand deja o intalnire in acest sens cu reprezentanti ai mediului de afaceri.

- "Referitor la problematica Pilonului II, atat de discutata si disputata in ultima perioada, doresc sa fac doar doua precizari. In primul rand, nu se pune problema unei nationalizari. Eu am spus ca este firesc sa existe o analiza dupa aproximativ 10 ani de functionare a acestui mecanism si ca vom…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca din luna iunie a acestui an va initia "o ampla campanie" pe tema Codurilor fiscal si de procedura fiscala, care se va concretiza in final printr-un pachet legislativ nou, modern, usor de inteles.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Suceava, ca pana in luna iulie se vor face modificari la legislatia privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, avand ca model practica europeana, astfel incat sa primeze recuperarea prejudiciilor, nu ''trimiterea oamenilor la...

- Tariceanu nu e de acord ca diaspora sa justifice sumele peste 1.000 de euro: ”O atitudine vecina cu spiritul milițienesc care domnea odata in Romania. Pe scurt, suntem impotriva”, a spus președintele ALDE, joi, dupa ședința conducerii partidului. “Nu vad justificarea. Sunt romani care fac eforturi foarte…