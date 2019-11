Stiri pe aceeasi tema

- Cod Rutier 2019. Vesti de ultima ora pentru cei care vor sa obtina permisul de conducere! Autoritatile vor introduce un nou examen medical, iar cei care nu vor reusi sa-l treaca, vor fi declarati inapti pentru conducerea autovehiculelor.

- Ingrijorare in lumea intreaga privind pretul carburantilor. Benzina si motorina s-ar putea scumpi, in urma situatiei din Arabia Saudita, unde cea mai mare rafinarie a fost oprita dupa un atac cu...

- Vești pentru mii de șoferi din Romania! O propunere legislativa a depașit perioada in care putea fi dezbatuta și adoptata de senatori, astfel fiind considerata adoptata in mod tacit. Conducatorii auto care au incalcat regulile de circulație intr-un alt județ decat cel in care locuiesc vor putea sa……

- Atenție, șoferi! Pentru finalizarea lucrarilor de asfaltare, reprezentanții Primariei anunța prelungirea restricțiilor rutiere pentru inchiderea traficului pe strada Michelangelo, respectiv pe bulevardul I. C. Bratianu, tronsonul cuprins intre Pasajul Michelangelo si bd. Revolutiei din 1989, pana in…

- Lotul 3 al Autostrazii Lugoj – Deva, a carei deschidere a fost tergiversata de neințelegerile dintre CNAIR și constructorul spaniol, va fi deschis pana la finalul lunii septembrie. Vestea a dat-o deputatul PSD Alfred Simonis, la finalul conferinței de presa pe care a susținut-o astazi. Reales in funcția…

- Vești BOMBA pentru toți romanii care primesc vouchere! Puțini sunt cei care cunosc aceste detalii importante!Surpriza vine din partea specialiștilor,care spun ca voucherele de vacanța ar putea fi folosite și...Citește AICI ce zvon dezmint specialiștii, și cum ar putea fi folosite voucherele...…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat miercuri introducerea in dezbatere publica a unui proiect care prevede achizitionarea unei viniete pentru toate autoturismele care intra in Capitala, dar nu sunt inmatriculate in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov. Mai precis, potrivit primarului Gabriela…

- Vești importante pentru toți romanii! Legea Pensiilor a adus schimbari uriașe, spre bucuria romanilor. Aceștia vor avea parte de o noua pensie!Mai exact, noile modificari fac diferența intre... Citește AICI cine sunt norocoșii care vor primi noua pensie și care sunt condițiile in care…