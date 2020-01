TAXA AUTO 2020. Veşti bune pentru proprietarii de maşini Taxa auto ramane suspendata. "'Cele trei, patru, cinci sau cate formule de taxe (pentru inmatricularea autovehiculelor – n.r.) au au intrat intr-o contradictie grava cu directivele Uniunii Europene. Eu cred ca o asemenea masura trebuie gandita bine si intoarsa pe toate fetele. Pana acum, nicio formula nu a reusit. De aceea, nu cred ca in acest an vom avea o asemenea masura implementata" a afirmat ministrul Mediului sambata, intr-o interventie telefonica la Digi 24.

Acesta a adaugat „nici macar invazia de masini second hand nu este un motiv pentru a introduce o noua taxa care sa fie declarata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

