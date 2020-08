Stiri pe aceeasi tema

- Inca un parlamentar al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate are probleme serioase integritate. Deputatul PSRM Nichita Țurcan a solicitat Agenției Naționale de Integritate sa verifice mai multe neconcordanțe și lacune in completarea declarațiilor de avere și interese ale colegului sau din PAS,…

- "Vom ajunge intr-o situatie care va fi foarte greu de controlat. In Capitala exista o raspandire comunitara, o spun colegii de la INSP. Vedem ca in utlima perioada vorbim de cazuri noi care apar 70-80 pe zi. Vorbim de cazuri noi. Cetatenii Capitalei trebuie sa inteleaga ca daca nu respecta…

- In urma cu un an, indragita artista s-a confruntat cu serioase probleme cardiace. Atunci, a suferit un accident vascular in urma caruia și-ar fi pierdut complet memoria. Pe langa aceste probleme de sanatate, o apropiata a artistei spune ca ar fi intervenit și alte schimbari majore. Potrivit…

- Berbec Luna Iulie vine cu multe cheltuieli neprevazute pentru nativii din zodia Berbec. Vei avea de facut multe lucruri la casa și este posibil ca o persoana mai in varsta sa aiba nevoie de ajutorul tau. Taur Luna Iulie vine cu o suma de bani destul de mare pentru nativii din…

- Detalii terifiante facute publice de judecatori in motivarea unei sentinte dintr-un dosar de omor. Un individ de 38 de ani din Bratesti a primit 14 ani de inchisoare pentru tentativa de omor calificat asupra unui membru al familiei. Victima din dosar este sotia sa, o femeie cu care Nechita Sfeclis are…

- Martin Braithwaite, 29 de ani, atacantul care a fost transferat in luna februarie de Barcelona, a oferit noi detalii despre perioada in care negocia cu formația catalana venirea sa pe Camp Nou. Danezul a rememorat discuțiile pe care le-a avut cu soția sa, care il banuia de adulter, intrucat petrecea…

- In ziua in care lui Cornel Galeș i s-a facut parastasul de 6 luni au ieșit la iveala detalii neștiute din relația lui cu Viviana Mantoiu. Click! a aflat, in exclusivitate, ca aceasta a fost logodita cu soțul Ilenei Ciuculete și avem și imagini drept dovada. Cei doi s-au logodit la biserica, in urma…

- Presedintele echipei de volei masculin ACS Volei Municipal Zalau, Vasile Cota, si sotia sa, Daniela Cota, actionar in cadrul clubului, au fost retinuti, joi dupa-amiaza, in calitate de suspecti intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri si delapidare, potrivit Agerpres. Potrivit precizarilor…