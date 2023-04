Tavi Popescu s-a declarat optimist dupa FCSB – Farul 2-1. Mijlocașul celor de la FCSB este optimist ca echipa sa poate caștiga titlul in acest sezon. Dupa 4 etape desfașurate din play-off-ul Ligii 1, Farul este pe primul loc cu 39 de puncte, urmata de CFR Cluj și FCSB, cu 38, respectiv 37 de puncte. […] The post Tavi Popescu, optimist dupa FCSB – Farul 2-1: „Suntem pregatiți sa luam campionatul!” appeared first on Antena Sport .