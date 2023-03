Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 30 a, ultima a sezonului regular al Superligii, se desfasoara pe parcursul a patru zile, incepand de vineri, 10 martie. In urma acestei runde, se va stabili configuratia finala a turneelor play off in care vor evolua primele sase clasate si play out in care vor juca restul echipelor . Mai e…

- Gica Hagi (58 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul Constanța, a comentat infrangerea cu U Cluj din etapa 29 de SuperLiga, 0-2. „Regele” și-a prezentat pe scurt concluziile la finalul meciului de pe Cluj Arena, in care echipa lui a fost depașita la toate capitolele. Infrangerea aceasta duce la…

- Etapa a 27-a a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 24 februarie, cu jocurile: U Craiova 1948 – CS Mioveni 2-1 și UTA Arad – Farul Constanța 0-1 (FOTO, cu gazdele in echipament roșu). Sambata, 25 februarie, vor avea loc meciurile: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – AFC Hermannstadt (incepand cu ora 14:30),…

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. ETAPA a 27-a Vineri, 24 februarie Ora 18.00 FCU Craiova 1948 – CS Mioveni Ora 20.30 UTA Arad – FC Farul Constanța Sambata, 25 februarie Ora 14.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Hermannstadt Ora 17.00 Universitatea Cluj…

- Adrian Mititelu s-a ținut de cuvand dupa incidentele din etapa trecuta de la meciul cu Sepsi și nu a permis accesul suporterilor olteni pe stadion la partida dintre U Craiova 1948 și Universitatea Cluj.

- Orlando Nicoara, directorul firmei care deține drepturile TV pentru Superliga, a reacționat dur dupa scandalul de xenofobie de la meciul Sepsi – FCU Craiova. El... The post „Acest meci a fost platit, iar acum nimeni nu il mai poate viziona” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- FC Voluntari și Farul Constanța sunt adversare, vineri seara, incepand cu ora 20.00, in primul meci din etapa cu numarul 21, ultima din acest an, a Superligii de fotbal. Runda va continua sambata, 17 decembrie, cu jocurile Sepsi OSK Sf.Gheorghe-Universitatea Cluj (ora 15.00) și CS Universitatea Craiova-Chindia…