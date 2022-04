Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a avut o prima reacție dupa ce Istvan Kovacs a fost delegat de CCA sa conduca derby-ul de titlu, CFR-FCSB. CFR Cluj – FCSB se joaca duminica de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport, Orange Sport și DigiSport…

- FCSB a caștigat meciul cu FC Voluntari, scor 1-0, datorita unui gol marcat de Octavian Popescu la ultima acțiune. La finalul partidei, fotbalistul roș-albaștrilor a vorbit despre victoria echipei sale. „Am caștigat la ultima faza, terenul a fost prost. Eu nu mai speram, nu știu colegii. Am prins curaj…

- FC Voluntari - CFR Cluj 0-1. Constantin Budescu, mijlocașul ilfovenilor, crede ca lupta la titlu este incheiata dupa victoria ardelenilor. „Am inceput foarte bine, am avut cateva ocazii dupa care ei ne-au marcat gol și asta a fost istoria meciului. Am incercat sa aducem mingea in fața porții sa marcam,…

- Marius Șumudica (50 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj a analizat lupta la titlu dintre „feroviari” și FCSB și ii trimite „sageți” lui Dan petrescu, actualului tehnician din „Gruia”. Șumudica a antrenat CFR in primele 7 meciuri in aceste sezon, inregistrand tot atatea victorii. A fost…

- Octavian Popescu (19 ani), „perla” celor de la FCSB, a fost din nou la inalțime intr-un derby. Dupa ce a inscris superb in poarta CFR-ului, Tavi n-a avut mila nici de rivala Dinamo, impotriva careia a inscris in minutul 2 din Derby de Romania, caștigat de roș-albaștri cu 3-0. Octavian Popescu a avut…

- Octavian Popescu (19 ani) a marcat un gol splendid in minutul 2 al derby-ului Dinamo - FCSB, apoi a mers sa il imbrațișeze pe Mihai Pintilii (37 de ani). Ar putea fi ultimul meci al „secundului” lui Toni Petrea, curtat insistent de Edi Iordanescu. Dinamo - FCSB este live AICI Octavian Popescu a deschis…

- FCSB a deschis scorul in derby-ul cu CFR Cluj in minutul 24, grație execuției splendide a lui Octavian Popescu (19 ani). Tavi Popescu a a inscris unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale acestui sezon. In minutul 24 al derby-ului de pe Arena Naționala, Olaru a „taiat” terenul cu o verticalizare…

- FCSB și CFR Cluj se intalnesc azi, de la 20:00, in derby-ul etapei a 22-a din Liga 1 și in meciul care ar putea sa reaprinda lupta la titlu sau, dupa caz, sa risipieasca emoțiile cu mult inainte de terminarea sezonului. FCSB abordeaza meciul cu CFR de la -10 puncte. Campioana Romaniei a facut o noua…