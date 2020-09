Flotă de 50 de unităţi Ford Transit special echipate pentru Poliţia de Frontieră

Ford România, prin intermediul dealerului său Ţiriac Auto, are in curs de livrare 50 de unităţi Transit AWD către Pro Optica S.A. în cursul acestui an, având ca beneficiar final Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din România. [citeste mai departe]