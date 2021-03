Stiri pe aceeasi tema

- Soțul Gabrielei Cristea are probleme de sanatate. Fanii au fost șocați sa afle ca barbatul se confrunta cu o asemenea problema. Ce se intampla cu Tavi Clonda și de ce sufera acesta? Tavi Clonda, probleme de sanatate. De ce sufera artistul? Tavi Clonda a ascuns o perioada faptul ca are probleme de sanatate,…

- Gabriela Cristea și familia ei au avut parte de o experiența inedita. Aceștia au mers impreuna la o ferma, loc in care au ramas uimiți de frumusețea animalelor. Soția lui Tavi Clonda a demonstrat inca o data ca este o mama devotata și precauta, astfel ca și-a ținut fetițele departe de orice posibil…

- Dupa desparțirea de Ana Mocanu, Rareș a inlocuit-o pe fosta asistenta tv cu Denisa Despa. Cel puțin in afaceri, susține acesta. Ei bine, Spynews va prezina astazi, in exclusivitate, imagini compromițatoare cu cei doi, dupa ce au negat ca ar fi ceva intre ei.

- Surpriza de proporții pentru fanii emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1! Razvan Fodor de la „Asia Express” a facut „instrucție” cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, in cel mai savuros clip video postat de ei pana acum.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au o extra surpriza pentru fanii serialului Adela. Cei doi prezinta "Adela. Tot ce nu se vede a TV", o producție exclusiva pentru a1.ro și Happy Channel. Cei doi sunt in misiune pe platouri și va arata ce se intampla in spatele camerelor de filmat.

- Gabriela Cristea revine pe micile ecrane, insa nu singura,ci alaturi de familia ei. Astfel ca, incepand din 20 ianuarie, telespectatoriivor avea parte de un nou reality show la Antena Stars, care ii are in prim planpe Gabriela Cristea, Tavi Clonda si cele doua fetite ale lor, Bella VictoriaMargot si…

- Noul an vine cu o serie de surprize pentru telespectatorii postului Antena Stars. Incepand din 20 ianuarie, in fiecare miercuri si joi, de la ora 21:00, acestia se vor putea delecta cu un nou reality show, care ii are in prim plan pe Gabriela Cristea, sotul sau, Tavi Clonda si pe cele doua fetite ale…

- Antena Stars revine cu o noua exclusivitate! Dupa ce reporterii au intrat in casa celebrului Cengiz Siklaroglu și i-au luat acestuia un interviu de senzație, au reușit sa obțina și filmari spectaculoase cu leul, rechinul și pasarile flamingo ale acestuia. Iata cum arata animalele exotice ale milionarului…