- Fratele lui Tzanca Uraganu a ajuns pe mainile medicilor de la Spitalul Fundeni, din București, asta dupa ce i s-a facut rau. Ei bine, Miraj Tzunami a facut primele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre starea lui de sanatate. Ce probeleme de sanatate are artistul.

- Jojo se bucura de un trup de invidiat, dar din cauza unor probleme de sanatate nu a mai putut merge la sala. Ce a dezvaluit actrița despre starea ei, dar și ce face in prezent pentru a se recupera.

- Peste 52% dintre romani declara ca nu stiu sa aiba probleme de sanatate, in timp ce 20,6% spun ca au probleme de sanatate cardiovasculare, iar 17,9% se confrunta cu probleme reumatologice, conform unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research la comanda think-tank-ului Strategic Thinking Group.…

- La scurt timp dupa ce soțul vedetei americane Kourtney Kardashian a fost dus pe targa la spital, s-a aflat ce problema de sanatate l-a adus pe mainile medicilor. Muzicianul Travis Barker sufera de pancreatita.

- Celia a adus pe lumea o fetița perfect sanatoasa pe data de 16 februarie, insa de atunci se confrunta in continuare cu o serie de probleme de sanatate la inima. Totul s-a declanșat pe perioada sarcinii, astfel ca artista se lupta și acum cu ele, povestind totul pas cu pas celor care o urmaresc pe rețelele…

- Un echipaj ARSVOM a intervenit astazi in rada exterioara a Portului Constanta in ajutorul unui marinar cu probleme de sanatate. Potrivit ARSVOM, astazi 15 iunie 2022 din ordinul MRcc, nava Sar Apollo a intervenit in rada exterioara a portului Constanta zona 2 de ancoraj la nava Avalon pavilion Ucraina.…