- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au primit un semn divin cand iși construiau casa. Doi guguștiuci și-au facut cuib in locul unde urma sa fie amenajata camera copilului, iar in momentul in care au facut pui, soțul prezentatoarei a știut ca viața lor se va schimba in bine.

Marcel Pavel este foarte atent și se gandește de doua ori atunci cand vine vorba de cumparaturi! Cat de pretențios este artistul la shopping.

Bia Khalifa are pe cine sa se bazeze atunci cand vine vorba de cumparaturi! Cu cine a fost surprinsa vedeta la o sesiune de shopping.

Gabriel Oprea Jr., pus in dificultate. L-au surprins pe baiatul de bani gata in timp ce a ieșit la cumparaturi, intr-un magazin care se ocupa cu vanzarea de materiale de construcții și produse de amenajare pentru casa și gradina.

Alina Crișan reușește sa se mențina in forma și sa aiba un trup de invidiat, insa fosta membra de la A.S.I.A are grija la ceea ce mananca.

Fara Anda Calin, Liviu Varciu e pierdut! Avem dovada clara in acest sens!

Lucian Mandruța merita un premiu pentru cel mai rabdator barbat la cumparaturi.

- Frumoși, celebri, indragostiți, sunt un adevarat model pentru tinerele familii de la noi din țara. Exista insa un detaliu atipic la acest cuplu indragit din showbiz-ul romanesc. In timp ce multe femei iși aleg parteneri de viața cu cațiva ani mai mari decat ele, in acest caz, este invers! Ce diferența…