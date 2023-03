Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan are un nou mesaj pentru Laurențiu Reghecampf, dupa ce zilele trecute i-a transmis ca il așteapta oricand acasa, sa ii viziteze pe copii. Cei doi ar trebui sa se intalneasca pe 22 martie, la judecatorie, pentru un proces intentat chiar de catre antrenorul de fotbal. Acum, Anamaria Prodan…

- Ornela Pasare a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca familia sa este speriata, dupa cutremurele din Gorj, urmate de mai multe replici. Artista a spus ca a luat deja in calcul posibilitatea ca familia sa sa vina la București, daca vor avea loc și mai multe seisme.

- Gabriela Cristea ”a dat din casa” in ediția din aceasta seara a reality show-ului ”Mamici de pitici cu lipici”, de la Antena Stars. Aflați in vacanța in Tenerife, prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au vorbit despre problema pe care o are vedeta, dar și restul familiei.

- Tavi Clonda a dat o fuga la salonul de infrumusețare și a apelat la o schimbare de look. Cum arata acum soțul Gabrielei Cristea, dupa ce și-a vopsit parul. Ce culoare a ales indragitul artist. Ce imagini a postat pe o rețea de socializare.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost intr-o vacanța, in Tenerife, la inceput de an. Fanii s-au intrebat ce s-a intamplat cu prezentatoarea de a disparut o perioada de pe rețelele de socializare. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au inceput anul cu o vacanța in Tenerife, unde și-au incarcat bateriile…

- Mirela Vaida este mama a trei copii, insa intotdeauna a avut grija de felul in care arata. Prezentatoarea de la Acces Direct a dezvaluit care este dieta pe care o ține pentru a scapa de kilogramele in plus.Mirela Vaida, in varsta de 40 de ani, a impartașit cu fanii sai secretul siluetei sale. Vedeta…

- Mai ales doamnele, se arata extrem de doritoare atunci cand vine vorba despre ingrijirea corporala, atat din punct de vedere al aspectului pielii acestora, cat și al siluetei, felului in care se imbraca, in care le sta parul, și lista poate continua la nesfarșit. Dar, un obicei pe care doamnele l-au…