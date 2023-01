Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Perju a implinit 38 de ani și este mai implinita ca niciodata, caci este mama a doua fete, iar de curand și-a indeplinit una dintre cele mai mari dorințe: o casa noua. Vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare, alaturi de cateva imagini.

- Inna a avut un final de an extrem de greu. Bunica ei, cea care i-a fost alaturi inca din copilarie, s-a stins din viața și a lasat un gol imens in inima ei. Artista a transmis cateva cuvinte in mediul online.

- Biroul politici de reintegrare a adresat astazi un mesaj cu ocazia marcarii Zilei internaționale a drepturilor omului, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. In mesaj se menționeaza: „Astazi, 10 decembrie 2022, marcam 74 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, document…

- Elena Gheorghe iși sarbatorește fiul astazi. Nicholas a implit 11 ani, iar artista i-a dedicat un mesaj emoționant in mediul online. Cantareața a inclus și fotografii de familie de colecție, dar și poze cu sarbatoritul de cand era mai mic.

- Bibi are toate motivele sa radieze de fericire! Artista a postat pe o rețea de socializare un mesaj emoționant pentru mama ei, cu ocazia zilei de naștere. Ce i-a transmis cantareața femeii care i-a dat viața.

- Zi de sarbatoare in familia Georgianei Lobonț! Rareș Ciciovan iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar soția lui i-a pregatit o surpriza de proporții alaturi de cei dragi. Iata ce mesaj emoționant a postat Georgiana Lobonț pentru soțul ei pe rețelele de socializare!

- Sarbatoare mare in familia juratului de la Te cunosc de undeva! Dora, fiica lui Aurelian Temișan și a Monicai Davidescu, iși sarbatorește ziua de naștere, iar artistul a postat o serie de fotografii cu fiica lui, dar și cu soția alaturi de un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- A fost sarbatoare mare in familia lui Cristi Chivu! Fostul fotbalist a implinit frumoasa varsta de 42 de ani pe data de 26 octombrie, iar soția lui i-a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant. Adelina Chivu și-a luat prin surprindere partenerul cu o postare neașteptata.