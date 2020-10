Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul lui CFR Cluj, Cristi Manea, 23 de ani, a postat un mesaj impresionant pentru parintele sau, Viorel, decedat in 2016. „Mi-ai aratat cum sa dau cu piciorul in mingeMi ai vazut primul golMi ai vazut prima pasaM ai vazut debutand la 16 ani in nationalaMi ai dat cea mai frumoasa familieM ai…

- Dumitru Adrian- primar #Blejoi: "Credeam ca suntem stapanii acestei lumi, ca suntem puternici și nimic nu ne poate atinge. Anul acesta, insa, valorile, convingerile și toata viața ne-au fost date peste cap. Chiar daca, pentru moment, trebuie sa stam la distanța unii de ceilalți, tot impreuna vom pune…

- Alin Oprea, in varsta de 45 de ani, solistul trupei ”Talisman”, spera sa aiba parte de un divorț simplu, pe cale amiabila, dar iata ca scandalul a luat amploare. Alin Oprea, mesaj emoționant pentru fiica lui care il reneaga Insa de partea soției parasite sunt cei doi copii, pe nume Melissa și Adrian,…

- Adrian Mutu este tatal mandru a patru copii: doua fete, Maya și Adriana, și doi baieți, Mario și Tiago. Cel mai mare copil al fostului fotbalist este Mario, care s-a nascut in urma cu 18 ani, pe vremea cand Briliantul se iubea cu Alexandra Dinu.

- Fosta prezentatoare, Gabriela Cristea, fiind profund impresionata de drama prin care trece Adelina Pestrițu, i-a trimis acesteia un mesaj emoționant, prin care trage un semnal de alarma. Ce a spus Gabriela Cristea dupa ce Pestrița a luat COVID-19 Un mesaj emoționant a fost postat de catre Gabriela…

- Pentru sotii Stegaru astazi este cea mai importanta zi din viata lor: este ziua in care a venit pe lume fetita. Asa ca, s-au luat de mana si au mers la biserica. Nu doar sa se roage, ci sa isi reinoiasca juramintele, dupa cum spun ei. Ce s-a intamplat la intalnirea cu preotul.

- Implicat in scandalul divorțului cu Andreea Balan, George Burcea a devenit lupul cel rau din poveste, primind multe acuzații din partea oamenilor care candva l-au iubit și l-au apreciat. Cu toate acestea, un mesaj postat de fostul soț al Andreei Balan a impresionat milioane de romani. George Burcea,…