- Vica Bochina s-a accidentat grav in zona pieptului in timpul filmarilor de la Splash! Vedete la apa. Cum s-a intamplat totul. Blondina a izbucnit in lacrimi, dupa ce a acceptat provocarea și a sarit de pe platforma de cinci metri.

- Maria Constantin a sarit de la 7 metri in finala primei saptamani de la Splash! Vedete la apa 2022. Imediat dupa execuția neașteptata, iubitul cantareței, Robert Stoica, a cerut-o in casatorie.

- Ion Șaulescu a acceptat provocarea de a participa la Splash! Vedete la apa, deși a fost cooptat pe ultima suta de metri. Fostul concurent Mireasa a dat dovada de un curaj imens cand a sarit la platforma de 10 metri, deși nu avea același timp de pregatire in spate, precum colegii sai.

- Irisha a acceptat provocarea de a participa la Splash! Vedete la apa 2022, iar apariția sa a fost una de excepție. Cantareața a purtat in prima ediție a sezonului 5 un costum de baie decupat care a atras atenția.

- Ana Odagiu a acceptat provocarea de a sari la Splash! Vedete la apa, sezonul 5. Actrița a fost curajoasa și a urcat pana la platforma de 7 metri, insa a avut parte de o situație dificila, motiv pentru care juratul Cosmin Natanticu și-a facut cruce.

- Adrian Minune este unul dintre cei mai indragiți și apreciați artiști de la noi din țara, iar pe langa cariera sa de succes, acesta are și o familie frumoasa. Cantarețul și frumoasa sa soție, Cati, se mandresc cu trei copii, doua fete și un baiat. De aceasta data, soția manelistului a fost cea care…

- Monica Birladeanu, Ramona Olaru si Razvan Fodor sunt prezentatorii celui mai nou sezon “Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera in curand, la Antena 1. „Splash! Vedete la apa e un proiect in care oamenii iși confrunta fricile, fobiile și iși depașesc limitele. Uneori, toata aceasta pentru o…

- Tzanca Uraganu traiește cea mai frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubita sa, Alina Marymar. Cantarețul de manele este in culmea fericirii de cand a aflat ca urmeaza sa devina tata pentru a treia oara.