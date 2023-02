Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza una dintre cele mai iubite și apreciate familii din lumea mondena. Cei doi nu ezita sa fie transparenți și sa impartașeasca fanilor momente din viața lor prin intermediul rețelelor de socializare. In urma cu puțin timp, Tavi Clonda a facut publica o fotografie…

- Gabriela Cristea are o familie de invidiat alaturi de Tavi Clonda, iar cei doi simt mereu nevoia de o schimbare. Acum, prezentatoarea TV a decis sa iși schimbe casa in care locuiește din mai multe motive, spunand ca vecinii s-au speriat atunci cand au aflat.

- Cristina Șișcanu a dezvaluit ca ea și soțul ei, Madalin Ionescu, nu pot sa mai aiba parte de momente romantice pentru ca fetița lor nu este de acord. Prezentatoarea TV s-a amuzat pe seama situației, dar fetița ei a ramas neclintita in aceasta privința.

- Comunicat de presa Alexandra Morcovescu: PRECIZARE. In aceste momente grele pentru familia mea, doresc sa solicit intregii prese, careia ii multumesc ca ne este alaturi in aceste momente grele, sa transmita opiniei publice informatii corecte despre trecerea in nefiinta a tatalui meu. Prin urmare,…

- Familia lui Tzanca Uraganu trece prin momente deosebit de grele, chiar in pragul Sarbatorilor de Iarna. Deși manelistului pare sa ii mearga bine pe absolut toate planurile, iata ca noaptea trecuta a avut loc un accident foarte grav, in care a fost implicat colegul de breasla al manelistului, care, totodata,…

- Gabriela Cristea a incantat privirile fanilor de pe Instagram cu un portret induioșator de familie. Prezentatoarea TV de la Mireasa - Capriciile Iubirii s-a lasat fotografiata in ipostaze emoționante alaturi de Tavi Clonda și cele doua fiice ale lor.

- Momente dificile pentru o familie din Bistrița. In urma cu trei luni de zile, Marin Rus, tata a trei copii, a plecat sa lucreze la un hotel din Germania pentru a-și ajuta familia, iar de vineri nu se mai știe nimic despre el. „A lucrat la o firma și acum la un hotel din Nurnberg. Eu am ramas acasa cu…